Trakya'da şah kartal ile leylekler için 'halkalama' çalışması

KUŞLARIN göç rotasında yer alan Trakya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları için halkalama çalışması başlatıldı. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe de uydu vericili GPS takılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.(TREDAŞ) iş birliğiyle 'Trakya'nın kuşlarını halkalıyoruz' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartal ile leylek yavruları halkalanmaya başlandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak köyünde projenin ilk adımı atılarak, halkalama çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 5 yıl içinde 500 leylek ile 100 şah kartalı halkalanarak, göç rotalarını, yaşam sürelerini, üreme başarılarını ve karşılaştıkları tehditleri bilimsel verilerle izlemek, elde edilen bilgiler doğrultusunda etkili koruma stratejileri geliştirme hedefleniyor.

HEDEF 500 LEYLEK VE 100 ŞAH KARTAL

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, kuşlar halkalandı. DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Trakya'nın kuş göç yolları üzerindeki stratejik konumu ve sahip olduğu; biyolojik çeşitlilik dikkate alınarak başlatılan projede, şah kartal ve leylek türleri başta olmak üzere, bölgedeki kuşların bilimsel olarak izlenmesi ve korunmasına yönelik uzun soluklu bir süreç başlatıldığını söyledi. Ulu, "Projenin temel hedefi, bireylerin göç yollarını, yaşam alanlarını ve üreme başarılarını belirlemek, insan kaynaklı tehditleri ortaya koymak ve tüm bu verilerle koruma stratejileri geliştirmek. 5 yıllık proje boyunca; 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, ayrıca en az 15 şah kartal ve 5 leyleğe uydu vericili GPS takılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yıl şah kartal ve leylekler halkalanacak; ikinci yıldan itibaren ise halkalama çalışmaları ile birlikte uydu vericili GPS ile bireysel takip süreci başlayacak. Bu çalışmalara, önümüzdeki süreçte Trakya Bölgesi'nde diğer öncelikli türler de dahil edilecek ve böylece Trakya'daki biyolojik çeşitliliğin bütüncül olarak izlenmesi sağlanacak" diye konuştu.