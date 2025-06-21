YKS'ye oğlu ile birlikte girdi

TEKİRDAĞ’dayaşayan Turhan Durukan (44), açık liseyi bitmesinin ardından oğlu Tunahan Durukan (20) ile birlikte YKSqye girdi.

Süleymanpaşa Belediyesi'nde Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüqnde çalışan Turhan Durukan, ortaokulda ara verdiği eğitimini 5 yıl önce açık öğretimde sürdürdü. Ortaokul ve liseyi bitiren Durukan, üniversite sınavına hazırlandı. Turhan Durukan, bugün Namık Kemal Üniversitesiqnde YKS'ye oğlu Tunahan ile birlikte girdi.

'OĞLUM BENİ CESARETLENDİRDİ'

Turhan Durukan, "Ortaokulu 2'nci sınıfta bırakmıştım, pandemi sürecinde ortaokulu tamamladım. O süreçte oğlum da lisede okuyordu. Onun da desteği ile öğrenim sürecine devam etmek istedim. Okumanın yaşı yoktur diyerek birlikte okumaya karar verdik. Bugün de birlikte üniversite sınavlarına girdik. Ben mesleğimde daha iyi işler yapmak için sınava girdim. Oğlum da beni cesaretlendirdi. İnşallah güzel bir sonuç alırız" dedi.

'BABAMLA BERABER HAZIRLANDIK'

Tunahan Durukan ise babasıyla sınav heyecanını birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Benim ikinci sınava girişim, ilkinde istediğim puanı alamamıştım. Bu sınava babamla beraber hazırlandık, heyecanını birlikte yaşadık. Umarım istediğim puanı alarak, istediğim yere giderim" diye konuştu.