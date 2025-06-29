Tekirdağ'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi, 5'inci gününde kurtarıldı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e gitmek için yola çıkan Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanları, gemiye çıkarak inceleme yaptı. Gemi, kendi imkanları ile kurtulamayınca, önceki gün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmalarda da gemi kurtarılamayınca bölgeye daha büyük römorkör talebinde bulunuldu.

Büyük römorkörün de gelmesiyle kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin römokörlerle yaptığı çalışmada gemi bugün saat 14.00 sıralarında kurtarılarak yüzdürüldü.