Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enis Demirkıran (22), "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi. Bugün görülen duruşmada Demirkıran’ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Kaza, geçen yıl 21 Temmuz'da Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazada Refiye Erden ile annesi Safiye Erden hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis Demirkıran'a ev hapsi verildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Demirkıran, kanundaki 'Kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları', 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak' maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.