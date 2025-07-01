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        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enis Demirkıran (22), "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:05
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        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde alkollü kullandığı otomobille kırmızı ışık ihlali yapıp çarptığı otomobildeki Safiye Erden (74) ile kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Enis Demirkıran (22), "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi. Bugün görülen duruşmada Demirkıran’ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

        Kaza, geçen yıl 21 Temmuz'da Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Enis Demirkıran'ın kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazada Refiye Erden ile annesi Safiye Erden hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ile Enis Demirkıran ve Fatih Güngör yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılan sürücü Enis Demirkıran'ın yapılan kontrolünde, 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis Demirkıran'a ev hapsi verildi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Demirkıran, kanundaki 'Kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamaları, dikkatli olmaları, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunda oldukları', 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanmak' maddelerindeki trafik kurallarını ihlal ederek kazanın oluşmasına neden olduğu gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Enis Demirkıran hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 2 kez 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirkıran, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklandı.

        Bugün görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Enis Demikıran ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Demirkıran, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acıdan dolayı üzgünüm" dedi.

        Duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun beklenmesi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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