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        Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:35
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        Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı; 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde görevli trafik polisleri, gece saatlerinde 59 ALG 557 plakalı motosikletin sürücüsü Mustafa Ç.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü takibe alındı. Takip sırasında motosiklet, Kazımiye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Ayhan Ö., yönetimindeki 59 PB 681 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Mustafa Ç. ile arkasındaki Berkay M., yere düşerek yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayhan Ö. ile Berkay M., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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