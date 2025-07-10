Tekirdağ'da komşuların silahlı kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada, Mehmet Ceran (47) öldü, M.K. ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında ortak kullanım alanı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A., üzerindeki tabanca ile Mehmet Ceran ve M.K.'ye ateş etti. Ceran ve M.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Ceran, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. M.K.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Ş.A.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.