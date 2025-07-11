Tekirdağ'da orman yangını; alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor (3)
JANDARMADAN'EVLERİNİZE GEÇEBELİRSİNİZ' ANONSUTekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nde çıkan ve alevlerin mahalleye tehdit ettiği mahallenin tahliye edildiği, hayvanlarında da kamyonlarla taşındığı orman yangını kontrol altına alındı.
JANDARMADAN'EVLERİNİZE GEÇEBELİRSİNİZ' ANONSU
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'nde çıkan ve alevlerin mahalleye tehdit ettiği mahallenin tahliye edildiği, hayvanlarında da kamyonlarla taşındığı orman yangını kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri mahalle sakinlerini yangının kontrol altına alındığı yönünde anonsla bilgilendirdi. Anonsta, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlar evlerine geçebilir. Endişe, korku, panik yapacak bir durum kalmamıştır" denildi.
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