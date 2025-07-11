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        19 yaşındaki Bünyamin'in cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)

        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş'in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:37
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        19 yaşındaki Bünyamin'in cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)
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        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş’in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından saldırıda tabancayı kullandığı belirtilen H.Y. ile D.U., H.U., O.U. ve M.G. sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

        Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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