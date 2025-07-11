19 yaşındaki Bünyamin'in cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş’in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından saldırıda tabancayı kullandığı belirtilen H.Y. ile D.U., H.U., O.U. ve M.G. sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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