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        Tekirdağ'da iki ayrı kazada bisikletli 2 çocuk yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bisiklet kullanan 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:02
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        Tekirdağ'da iki ayrı kazada bisikletli 2 çocuk yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bisiklet kullanan 2 çocuk yaralandı.

        Çorlu'da ilk kaza saat 16.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus A.'ya (11), E.Ö., yönetimindeki 34 CBV 545 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklettin düşen Yunus A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü E.Ö., emniyete götürülerek hakkında inceleme başlatıldı.

        İkinci kaza yine Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Poyraz K.'nın (12), kullandığı elektrikli bisikletle M.Y.'nin kullandığı 61 FA 249 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan Poyraz K., sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlattı.

        Yaralanın 2 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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