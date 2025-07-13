Tekirdağ'da iki ayrı kazada bisikletli 2 çocuk yaralandı

İkinci kaza yine Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Poyraz K.'nın (12), kullandığı elektrikli bisikletle M.Y.'nin kullandığı 61 FA 249 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan Poyraz K., sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlattı.

Çorlu'da ilk kaza saat 16.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus A.'ya (11), E.Ö., yönetimindeki 34 CBV 545 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklettin düşen Yunus A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunus A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü E.Ö., emniyete götürülerek hakkında inceleme başlatıldı.

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