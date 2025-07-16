Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (5)

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun müdahale ile sürdürülüyor. Alevlerin etkisi altına alıp yakarak geçtiği bölgelerde ağaçlar tamamen yandı. Havadan dronla çekilen görüntülerde ormanın yanarak siyaha büründüğü görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.