Tekirdağ'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, Behçelievler Mahallesi'nde ikamet eden F.M'ye, adına FETÖ tarafından yurt dışına para gönderildiği, çok sayıda telefon hattı açıldığı, bu nedenle adının temize çıkarılması gerektiğini söyledi.

F.M'ye, kendisine vereceği hesap numarasına para göndermesini söyleyen bu kişi, para gelince şüphelilere yönelik operasyona başlayacaklarını belirtti.

Ziynet eşyasını bozdurup şüphelinin verdiği hesaba 21 bin 575 lira gönderen F.M. dolandırıldığını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.