Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir otomobilde uyuşturucu içerikli 5 bin 754 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Malkara yolunda durdurulan otomobilde ve araçtaki şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu içerikli 5 bin 754 hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.A, E.S, E.İ, M.E.S. ve Ü.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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