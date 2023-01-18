Tekirdağ'da "Siberay Dijital Afiş Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Siberay Dijital Afiş Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, yarışmada birinci olan lise öğrencisi Evin Salim'e hediyesini verdi.

Fındık, törende yaptığı konuşmada, internetin doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere sokakla ilişkilerini kesmemeleri tavsiyesinde bulunan Fındık, şöyle konuştu:



"Gelecek sizlere emanet. Sizlerin yaptığı iş çok kıymetli. Sizlere çok güveniyoruz. Kuşak mevzusu çok konuşuluyor. Ben sizin kuşağınızın muhteşem bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Hepiniz pırıl pırılsınız. İnternet kıymetli ve doğru kullanılması gerekiyor. Şubelerimizin başka yerlerde verdiği derslerde bağımlılık diye bahsediyoruz. Eğer ayarında kullanmazsanız ciddi bir bağımlılık aynı zamanda. Bir ağabeyiniz olarak çok içine gömülmeden hayatınızı yaşayarak, sokakla temasınızı, arkadaşlıklarınızı kesmeyin. Ekranın önünde çok fazla duruyoruz. İşimiz haricinde kullandığımızda bence zaman kaybediyoruz. Bu kısım çok önemli. Çünkü sosyalleşmenizi istiyoruz."

Fındık, büyüklerin internet ortamında daha çok dolandırıldığını ve bu yüzden öğrencilerin büyüklerini mutlaka uyarması gerektiğini kaydetti.

Fındık, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Evin Salim ise yarışmada birinci olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Törende ayrıca bilgi yarışması düzenlendi.

















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