Tekirdağ'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Sohbetleri" programının bir yıldır devam eden bir çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 20 yılda devrim niteliğinde reformlara ve büyük eserlere imza attığını ifade eden Oğan, "Türkiye, 20 yıl önce Avrupa Birliği seçeneği dışında seçeneği olmayan bir ülke iken bugün kendisi seçeneğin merkezi haline gelmiş, dünyada çeşitli seçenekler oluşturma kabiliyeti kazanmış bir büyük ülke olarak çevresinden temayüz ediyor. Siyasi alanlarda reformlar yaptık. Atanmışların seçilmişler üzerindeki vesayet politikaları, ayrımcılık politikaları, inkar ve asimilasyon politikaları bitirildi. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek bir yönetim sistemi reformu yaptı. Bu idari reform Türkiye'nin istikrara kavuşmasına, siyasi ve ekonomik olarak büyümesine imkan sağlayan yolu açtı." dedi.

Oğan, Türkiye'nin 20 yılda ulaşım ve lojistik merkezi haline geldiğini, enerji ve teknoloji ihraç eden pozisyona geldiğini, geleceğine inanan ve özgüveni yüksek bir ülke haline geldiğini dile getirdi.

- Yılın en önemli seçimi Türkiye'de

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye'nin önemli bir seçime gireceğini dile getirdi.

Halkın seçimde vereceği kararın önemli olacağını ifade eden Köroğlu, "Dünyadaki kaynaklara göre de bu yılın en önemli seçimini Türkiye'de yapacağız. Bu seçime giderken ikinci Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz bir dönemde bir tarafta Avrupa'dan ve Batı'dan aferin bekleyenlerle, onlarla işbirliği içinde olanlarla, mandacı güçlerle, yerli ve milli güçler, vatansever güçler, yurtsever güçler bu seçime girecek. Dış etkilerin bu kadar açık olduğu bu kadar müdahalenin net gözüktüğü demokrasi tarihimizde bir seçimi maalesef yaşamadık." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ise Bakanlığın çalışmalarından bahsederek "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, 20 yılda bölgesel güç olan Türkiye'nin, küresel güç haline getirilmesinin birinci ayağıdır. Türkiye Yüzyılı ile Türkiye rol belirleyen, istikameti çizilen değil istikamet çizen ülke haline gelmesinin başlangıç noktasıdır." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da "Türkiye Sohbetleri" toplantısının hayırlara vesile olması temenni ederek "Ümit ediyor ve inanıyorum ki belirlenen hedefler ve yapılan çalışmalarla ülkemiz her alanda dünya sıralamalarında üst seviyelere ulaşacak. Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki yüzyılda yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetler ortaya koyacak ve daha büyük başarılar elde edecektir." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.