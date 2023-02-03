Tekirdağ'da "Aile Okulu Projesi" kapsamında 314 muhtar eğitim aldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında 314 muhtara eğitim verildi.

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi konularda 14 farklı alanda katılımcılar bilgilendirildi.



Tekirdağ'ın ilçelerinde açılan kurslarda muhtarlar eğitimlere devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, eğitimleri devam eden muhtarları ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kursu tamamlayan 111 muhtara sertifika verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.