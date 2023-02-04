Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hurşit Kuyu Caddesi'nde A.Ü. yönetimindeki 59 J 0067 plakalı işçi taşıyan minibüs, kaldırıma çıkıp, elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan C.B. ve V.G, ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
TREDAŞ ekipleri, elektrik direğindeki akımı keserek önlem aldı. Aracın kaldırılmasının ardından, caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik normale döndü.