Tekirdağ'da sahilde ölü "caretta caretta" bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde "caretta caretta" cinsi ölmüş deniz kaplumbağası bulundu.

İlçe sahilinde gezen vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri bölgeye geldi.

Telef olduğu belirlenen deniz kaplumbağasının incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.

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