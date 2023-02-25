Tekirdağ'da yağmur duası yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Müftülük ve belediye tarafından Ulaş Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen organizasyonda vatandaşlar, yağmur yağması için dua etti.



Müftülüğe bağlı imam ve müezzinler de hazırlanan platformda yağmurun yağması için dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.



Ergene Müftüsü Ali Osman Bayrak, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan kuraklığın çiftçileri sıkıntıya soktuğunu belirterek, yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise bölgede yağış azlığı yaşandığını belirterek, "Çiftçimiz ve tarımla uğraşan vatandaşlarımız zor durumda. Toplu olarak dua ettik ve Allah'tan yağış istedik. Katılım çok güzel oldu. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yağmur duasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel de katıldı.

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