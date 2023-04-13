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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" açıldı

AA

Tekirdağ'da "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince sahipsiz hayvanlara daha iyi imkanlar sağlanması için yaptırılan "Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi" hizmete girdi.

Karacakılavuz Mahallesi'nde 20 dönüm alanda kurulu, 250 hayvan kapasiteli bakımevinde "can dostlar" hem şifa bulacak hem de güzel bir ortamda yaşamını sürdürecek.

Bakımevinde muayene odası, operasyon salonu, laboratuvar, hayvan yıkama-tıraş odası, görüntüleme odası, ameliyathane personel hazırlık, ameliyathane hasta hazırlık, eczane, mama hazırlık odası ve veteriner hekim odası da bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açılışta yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarına nasıl sahip çıkıldığının, gelişmiş toplumların ne kadar çağdaş olduklarının bir ölçütü olduğunu ifade eden Öztrak, "Dünyanın büyük kentlerine gidip baktığınız zaman bugün açtığımız gibi barınakları görmeniz mümkün. Oralarda bu barınaklar büyümüyor. Bu hayvanları hızla sahiplendiriyorlar. Bu barınak kentimizin ne kadar çağdaş olduğunu ortaya koyuyor. Bu barınak kadar önemli olan bir mesele de kısırlaştırma, aşılama gibi bütün hizmetlerin de eksizsiz olarak tüm kenti kapsaması." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da bakımevinde hayvanların barınabilecekleri ve gerekli tedavilerinin sağlanabileceği alanların bulunduğunu dile getirdi.

Bakımevinde klinik birim, karantina birimi ile kedi ve köpek yaşam alanlarının yanı sıra ısı ve su merkezi de olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak geride bıraktığımız 9 yılda önemli projelere imza attık. Bugün açılışını yaptığımız bakımevinin, projelerimiz arasında yeri başkaydı. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, aynı zamanda hayvan dostu bir belediyeyiz. Şehrimizde sokak hayvanları sahipsiz değil artık Büyükşehir Belediyesi var. Tekirdağ'ın en büyük yüz ölçümüne sahip bakımevine kentimize kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Sevimli dostlarımıza sağlıklı hizmet vermek için bakımevini çağımızın en modern teknolojisi ile donattık."

Hayvansever Şebnem İlhan ise bakımevinin sokak hayvanlarının en iyi şekilde yardım ve tedavi görmesine imkan sağlayacağını, tesisin sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olacağını dile getirdi.

Açılış törenine CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, sokak hayvanları derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.






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