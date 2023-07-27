Tekirdağ'daki konteyner limanı kendi elektriğini üretecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da transit konteyner limanı Asyaport, güneş panelleriyle kendi elektriğini üretecek.

Vinçlerin üzerine yerleştirilen güneş panellerinin montaj işleminin tamamlanmasının ardından Asyaport, iç tüketimde kullanılacak 600 bin kilovat enerjiyi güneşten temin edecek.

Asyaport Limanı Teknik Müdürü Besim Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada çevresel hassasiyetleri önemsediklerini belirtti.

Projeyi gerçekleştirmenin kendilerine heyecan verdiğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Verim ekonomisini her konuda tutkuyla uygulayan Asyaport Limanı Avrupa'da ve Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Limanlarda, özellikle konteyner limanlarında kapalı alan azlığı güneş enerjisinden elektrik üretim imkânını çok kısıtlanıyor. Tekirdağ'da bulunan Asyaport konteyner limanı bu zorluğu, bir ilki gerçekleştirerek aştı. Limanda bulunan dev vinçlerin çatılarına güneş panelleri yerleştirmeyi projelendirdik. Tamamen iç tüketiminde kullanacak 600 bin kilovat enerjiyi güneşten temin etmiş olacağız."