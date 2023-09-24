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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.F'nin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 17,8 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği D.A'yı durdurdu.

        D.A'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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