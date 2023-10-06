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        Tekirdağ'da bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları ileri sürülen 4 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:55
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        Tekirdağ'da bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları ileri sürülen 4 kadın tutuklandı.

        Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir kişiye ait evden sıvı yağ ve tencere çaldıkları iddia edilen T.C, S.P, S.Ü ve S.Ü'yü güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı.

        Yapılan incelemede şüphelilerin "birden fazla hırsızlık" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Saray Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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