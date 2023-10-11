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        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir minibüste 1 milyon 680 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:48
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        Tekirdağ'da 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir minibüste 1 milyon 680 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptıkları sırada Sultanköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 1 milyon 680 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.S.Y. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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