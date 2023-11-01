Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde otururken isabet eden saçmayla yaşamını yitiren kadının çocukları devlet korumasına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da öldürülen hamile kadının çocukları devlet korumasına alınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde otururken isabet eden saçmayla yaşamını yitiren kadının çocukları devlet korumasına alınacak.

        Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Sedanur Güven'in çocuklarının devlet korumasına alınmasına ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Cinayet zanlısının tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmıştır. Ayrıca sosyal ekonomik destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        - Olay

        Önceki gün Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven yaralanmıştı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güven, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakalayarak gözaltına almış, adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Silahlı kavgada ölen Sedanur'un çocukları, devlet korumasına alınacak
        Silahlı kavgada ölen Sedanur'un çocukları, devlet korumasına alınacak
        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
        Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" bir ay sonra açılacak
        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" bir ay sonra açılacak
        Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş