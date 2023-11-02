Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 2 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü V.H. gözaltına alındı.