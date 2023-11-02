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        Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:04
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        Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 2 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

        Sürücü V.H. gözaltına alındı.

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