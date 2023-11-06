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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:07
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirilen ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Otomobil çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

        Saray ilçesinden otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin birden çok suç kaydı bulunan M.G. olduğunu belirledi.

        Şüpheli çalıntı olduğu iddia edilen otomobil ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

        Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen otomobil, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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