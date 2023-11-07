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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:20
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çobançeşme Mahallesi'nde bir iş yerinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı.

        -Ergene'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        B.T'nin kullandığı 59 RF 785 plakalı otomobil ile K. D. idaresindeki 35 TVM 96 plakalı otomobil Marmaracık Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, sürücü K.D. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        -Kumar oynatılan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı

        Kapaklı'da kumar oynatan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kahvehanede yapılan aramada oyun kağıtları ele geçirildi.

        İşletmeci E.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Kumar oynayan D.Ç ve S.G'ye de 6 bin 100 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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