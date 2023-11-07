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        Tekirdağ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:59
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        Tekirdağ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        A.O.B. idaresindeki 59 AEF 108 plakalı traktör, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.O.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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