Tekirdağ'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

A.O.B. idaresindeki 59 AEF 108 plakalı traktör, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.O.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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