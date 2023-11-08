Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yaptı.
Aramalarda, 446 bin makaron, 143 kilogram tütün, 13 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
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