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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:59
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde 15 ev, 4 iş yeri ve depoda arama yaptı.

        Aramalarda, 446 bin makaron, 143 kilogram tütün, 13 sigara sarma makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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