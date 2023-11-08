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        Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Kapaklı, Marmaraereğlisi ve Hayrabolu belediyelerinin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:37
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        Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Kapaklı, Marmaraereğlisi ve Hayrabolu belediyelerinin sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

        Süleymanmapa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Partili belediyelerin İsrail menşeli ürünlerin satışını yapmayacağını söyledi.

        İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınadıklarını ifade eden Uzunlar, "Dünyanın gözü önünde insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz belediye olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bütün işletmelerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışını yasakladık. Diğer AK Partili belediyelerimiz de aynı kararı aldı." dedi.

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de İsrail'in Gazze'deki masum insanları, çocukları katletmesine AK Parti teşkilatları ve belediyelerin sessiz kalmadığını aktardı.

        İnsanların yaşanan zulme sessiz kalmaması gerektiğini belirten Gümüş, "AK Parti Tekirdağ teşkilatı olarak Filistin halkının yanında duruyoruz ve katil İsrail yönetiminin Gazze'deki insanlık dışı katliamlarını ve soykırımını lanetliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu boykot hareketini genişletmek ve bir kartopu etkisi yaratmak adına desteğe çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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