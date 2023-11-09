Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Şarköy, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama yapıldı.
Aramalarda, 55 gram esrar, 160 uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
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