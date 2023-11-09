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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:36
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şarköy, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, 55 gram esrar, 160 uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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