Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da freni boşalan otobüs önce otomobile sonra da vince çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, freni boşalan otobüs önce otomobile, daha sonra da vince çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da freni boşalan otobüs önce otomobile sonra da vince çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, freni boşalan otobüs önce otomobile, daha sonra da vince çarparak durabildi.

        Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde park halinde bulunan bir firmaya ait servis otobüsü fren sistemin boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı.

        Yokuş aşağı hızlanan otobüs ilk önce G.T. idaresindeki 06 EE 6541 plakalı otomobile, daha sonra da park halinde bulunan bir vince çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
        Tekirdağ'da "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Tekirdağ'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        Tekirdağ'da AK Parti'li belediyeler İsrail mallarını boykot kararı aldı
        Tekirdağ'da AK Parti'li belediyeler İsrail mallarını boykot kararı aldı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı yakalandı