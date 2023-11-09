Tekirdağ'da freni boşalan otobüs önce otomobile sonra da vince çarptı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, freni boşalan otobüs önce otomobile, daha sonra da vince çarparak durabildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, freni boşalan otobüs önce otomobile, daha sonra da vince çarparak durabildi.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde park halinde bulunan bir firmaya ait servis otobüsü fren sistemin boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı hızlanan otobüs ilk önce G.T. idaresindeki 06 EE 6541 plakalı otomobile, daha sonra da park halinde bulunan bir vince çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.