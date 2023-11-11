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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:12
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda 456 sentetik ecza, 10 gram metamfetamin, 63 gram eroin, 55 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 425 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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