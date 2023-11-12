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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:20
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

        Aramada, 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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