Hayrabolu'nun kurtuluşunun 101. yılı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İnan, mesajında 14 Kasım tarihinin ilçeleri için en değerli günlerden biri olduğunu belirtti.

Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde, geçmişteki kahramanlara duydukları derin minneti bir kez daha yürekten hissettiklerini ifade eden İnan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu özel günde şehrimizin geçmişte gösterdiği fedakarlık ve cesareti anıyor, geleceğe dair umut ve kararlılığımızı yeniliyoruz. Atalarımızın mirası olan bu topraklarda, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamak bizim en büyük şerefimizdir. Hayrabolu'nun özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Onların gösterdiği cesaret ve kararlılık, bizlere her zaman ilham kaynağı olacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için milleti için, bayrağı için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün vesilesiyle, tüm değerli hemşerilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyorum."