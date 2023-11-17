Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 109 gram kokain, 30 gram esrar, 6 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi.

Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.