Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 109 gram kokain, 30 gram esrar, 6 gram bonzai, bir ruhsatsız tabanca ve 63 mermi ele geçirildi.
Adreslerdeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
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