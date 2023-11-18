Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Çerkezköy, Hayrabolu, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 109 gram kokain, 40 gram esrar, 10 gram eroin, 6 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ve 63 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.