Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.G'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Ergene ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri F.M.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri V.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında 8,5 gram olan esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat!
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135'inci yılında anılıyor
        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 135'inci yılında anılıyor
        Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı
        Yahya Kemal Beyatlı Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı
        Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı