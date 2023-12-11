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        Tekirdağ'da köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kişiye 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:44
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        Tekirdağ'da köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen kişiye 4 bin 554 lira ceza uygulandı.

        Bir ihbarı değerlendiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen F.Ç'yi gözaltına aldı.

        Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alınan F.Ç. hakkında "hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek" suçundan işlem başlatıldı.

        F.Ç'ye 4 bin 554 lira ceza verildi. Bu arada, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Muratlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınan köpek barınağa götürüldü.

        Öte yandan Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muratlı ilçe merkezinde bağlı vaziyette bulunan bir köpeğe şiddet uygulandığı yönünde ihbarın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ulaşması üzerine ivedi olarak ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Şiddet uygulayan şahsa ilgili mevzuat gereği gerekli işlem yapılarak köpek belediye ekiplerine teslim edilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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