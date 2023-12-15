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        Tekirdağ'da asayiş

        Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:11
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.K'nın kullandığı motosiklet ile B.Ç.K. idaresindeki 59 ZN 8609 plakalı otomobil Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu B.K. sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        -Saray'da sahte içki ele geçirildi

        Saray ilçesinde sahte içki ele geçirilen otomobil sürücü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        -Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

        Ev sahibi O.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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