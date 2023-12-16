Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda, 340 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 77 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Adreslerdeki K.K, N.E, F.G, G.G, M.K, G.G. ve F.G. gözaltına alındı.