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        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene'de 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:17
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Ergene'de 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreste arama yaptı.

        Aramalarda, 60 bin makaron, tütün doldurma makinesi ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        -Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasından ve çantasında bir ruhsatsız tabanca ile 41 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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