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        Tekirdağ'da babasını öldüren genç gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:40 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:44
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        Tekirdağ'da babasını öldüren genç gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetti.

        Ayaspaşa Mahallesi'nde yaşayan N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi göğsünden yaraladı.

        C.B'nin olayı bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, polis ekipleri cinayet zanlısı C.B'yi gözaltına aldı.

        Yaşamını yitiren N.B'nin cenazesi otopsi yapılması için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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