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        Tekirdağ'da babasını öldüren kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:36
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        Tekirdağ'da babasını öldüren kişi tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Ayaspaşa Mahallesi'nde dün, babası N.B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cinayet zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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