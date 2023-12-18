Tekirdağ'da babasını öldüren kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ayaspaşa Mahallesi'nde dün, babası N.B'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi öldürmüş, ardından gözaltına alınmıştı.
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