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        Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi işyerinin duvarlarını müşterilerinin fotoğraflarıyla süslüyor

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kahvehane işleten Kadir Çiçek (54) her gelen müşterinin fotoğrafını çekerek işyerinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:49
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        Tekirdağ'da kahvehane işletmecisi işyerinin duvarlarını müşterilerinin fotoğraflarıyla süslüyor
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kahvehane işleten Kadir Çiçek (54) her gelen müşterinin fotoğrafını çekerek işyerinde sergiliyor.

        Çiçek, AA muhabirine, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki iş yerinde "hatıra olsun" diye müşterilerinin fotoğrafını çektiğini söyledi.

        Fotoğrafları başlarda bir masanın üzerine yerleştirdiğini ifade eden Çiçek, "Masada yer kalmayınca ve diğer müşterilerim de kendi fotoğraflarını sorunca ben de tablo oluşturdum. Müşterilerim de bunu daha çok beğendi. Dededen toruna bir albüm bu. İleride müşterilerim hayatını kaybettiği zaman onların çocukları, torunları buraya gelince yakınını görünce mutlu oluyor. Ben kahvehaneye gelen herkesi fotoğrafladım. Yaklaşık 10 bin kare fotoğraf çekmişimdir. Bunların 800 tanesini ise karta bastırdım ve tablo şeklinde duvarıma astım."dedi.

        Kahvehaneye gelen Alper Bigalı da işletmecinin misafir gelen herkesin fotoğrafını çekip, duvarda sergilemesinin güzel bir anı olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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