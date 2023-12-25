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        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:09
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Saray ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy Mahallesi'nde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan 59 TT 834 plakalı otomobil sürücüsü kaza yaptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü S.A. daha sonra Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        - Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Bağlık Mahallesi'nde park halinde olan otomobilde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

        O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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