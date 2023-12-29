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        MSC Grubu çalışanları için "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenledi

        MSC Grubu çatısı altındaki şirketlerden MSC, Asyaport, Medlog Lojistik, Medlog Gemicilik personeli arasındaki dostluğu pekiştirmek ve motivasyonu arttırmak amacıyla "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:32
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        MSC Grubu çalışanları için "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenledi
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        MSC Grubu çatısı altındaki şirketlerden MSC, Asyaport, Medlog Lojistik, Medlog Gemicilik personeli arasındaki dostluğu pekiştirmek ve motivasyonu arttırmak amacıyla "2. Bilek Güreşi" turnuvası düzenlendi.

        Türkiye'nin 11 şehrinden 90 personel bilek güreşi turnuvasına katıldı.

        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda gerçekleşen final müsabakasında 1. Asyaport TT personeli Ferdi Üzel, 2. Medlog Bursa personeli Mehmet Daştan ve 3. Medlog Trabzon personeli Gökhan Bayrak oldu.

        Derece giren çalışanlara ödülleri, MEDLOG Genel Müdürü Gonca Alca ve MSC Genel Müdürü Barış Dilek tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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