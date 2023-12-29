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        Tekirdağ'da yüksekten düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:24
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        Tekirdağ'da yüksekten düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Eren Sokak'taki inşaatın birinci katında çalışan B.E. (15) dengesini kaybetmesi sonucu zemin katta düştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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