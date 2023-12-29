Tekirdağ'da yüksekten düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen stajyer öğrenci ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eren Sokak'taki inşaatın birinci katında çalışan B.E. (15) dengesini kaybetmesi sonucu zemin katta düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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