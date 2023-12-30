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        Tekirdağ'da 1350 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:18
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        Tekirdağ'da 1350 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzulu Mahallesi'nde M.Ö'nün sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1350 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

        Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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