Tekirdağ'da 1350 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzulu Mahallesi'nde M.Ö'nün sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1350 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.
Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.
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