Tekirdağ'da 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir fabrikada bulunan bandrolsüz nargile tütünlerinin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.
Fabrika ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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