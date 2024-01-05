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        Tekirdağ'da 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:14
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        Tekirdağ'da 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir fabrikada bulunan bandrolsüz nargile tütünlerinin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma yapıldı.

        Fabrika ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 806 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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